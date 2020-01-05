«Алавес» и «Бетис» поделили очки

сыграл вничью св домашнем матче 19-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла в Витории, завершилась со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 14-й минуте, когда точный удар нанес Алеш Видаль.

Гости могли отыграться в концовке первого тайма, но Хоакин Санчес не смог реализовать пенальти.

И все же на 55-й минуте «зеленые» добились своего — результативный удар на счету Эмерсона.

«Бетис» доигрывал встречу в меньшинстве, так как на 78-й минуте Зухаир Феддаль получил прямую красную карточку.

Примера. 19-й тур «Алавес» — «Бетис» — 1:1 (1:0) Голы: 1:0 — 14 Алеш Видаль, 1:1 — 55 Эмерсон«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро (Агиррегабириа, 69), Эли, Алеш Видаль (Пере Понс, 81), Ману Гарсия, Вакасо (Берк, 85), Риоха, Хоселу, Лукас Перес«Бетис»: Роблес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Каналес, Хоакин (Лайнес, 73), Фекир (Аленья, 81), Гуардадо, Феддаль, Иглесиас (Морон, 84)Предупреждения: Хоселу (22), Фекир (33), Вакасо (34), Дуарте (45), Ману Гарсия (45), Химо Наварро (45), Каналес (45), Риоха (67), Агиррегабириа (90+2), Бартра (90+6)Удаление: Феддаль (78)

В турнирной таблице Примеры «Алавес» занимает 15-е место (20 очков), а «Бетис» — 12-е (24 очка). 0