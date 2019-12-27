«Милан» объявил о подписании Ибрагимовича

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в итальянский «Милан», сообщает клубная пресс-служба

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью его продления еще на год. В «Милане» Ибрагимович будет играть под 11-м номером.

Швед прибудет в команду 2 января, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт, а затем приступит к тренировкам с коллективом.

«Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю. Буду бороться вместе со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», — сказал Златан Ибрагимович.

Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, забил 56 голов в 85 матчах и стал чемпионом Италии. 0