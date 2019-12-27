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    «Милан» объявил о подписании Ибрагимовича

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    Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в итальянский «Милан», сообщает клубная пресс-служба.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью его продления еще на год. В «Милане» Ибрагимович будет играть под 11-м номером.

    Швед прибудет в команду 2 января, чтобы пройти медицинские тесты и подписать контракт, а затем приступит к тренировкам с коллективом.

    «Я возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю. Буду бороться вместе со своими товарищами по команде, чтобы изменить ход этого сезона, и я сделаю все, чтобы достичь наших целей», — сказал Златан Ибрагимович.

    Нападающий в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.

    Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, забил 56 голов в 85 матчах и стал чемпионом Италии. 0

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