ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардУспех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?
  • 23:34
    • Яшин, Месси и Роналду — в сборной лучших игроков в истории по версии Cadena SER
  • 23:18
    • Кавани согласовал условия контракта с «Атлетико»
  • 22:56
    • «Трактор» продлил победную серию до трех матчей
  • 22:43
    • «Динамо» в московском дерби обыграло ЦСКА
  • 19:49
    • Кононов на улицах не сталкивается с агрессией болельщиков «Спартака»
    Все новости спорта

    Яшин, Месси и Роналду — в сборной лучших игроков в истории по версии Cadena SER

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Испании Футбол Испании Сборная Германии Футбол Германии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Голландии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Португалии Португалия Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Ведущие передачи La Vida Moderna на Cadena SER включили советского вратаря Льва Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола.

    Лев Яшин
    Лев Яшин

    Компанию Яшину в этой сборной составили звезды современности Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    Полностью сборная выглядит так:

    Лев Яшин (СССР), Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройфф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

    Вратарь Хосе Молина в шутку оказался на позиции защитника, поскольку дебютировал за сборную Испании в качестве полевого игрока. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?
  • Вчера в 22:34
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Ливерпуль»
  • 1.68
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Поможет ли «Манчестер Юнайтед» возвращение Погба?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Как сыграет Россия в первом матче молодежного ЧМ?
  • Чехия U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Аллегри давно связывают с «МЮ» Футбол Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ»Кто может заменить нынешнего рулевого «Юнайтед»? Вчера в 22:120
  • 19:08
    • СКА разгромил «Барыс» благодаря хет-трику Зуба
  • 17:58
    • «Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил серию побед
  • 17:26
    • «Лестеру» интересен защитник «Ювентуса»
    Хоккеисты сборной России Хоккей Российской молодежке пора вернуть «золото» ЧМ домойСМИ — о предстоящем МЧМ по хоккею 11:170
  • Экспресс дня

  • Способны ли «лисы» доставить проблемы лидеру АПЛ?
  • 2.76
    •
  • 23:03
    • «Бостон» прервал неудачную серию выездов в Торонто
  • 17:43
    • В Китае введен потолок зарплат и лимит на легионеров
  • 17:13
    • Минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд
    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира Футбол КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне Вчера в 13:150
  • 14:59
    • «Автомобилист» продлил серию побед до пяти матчей
  • 14:45
    • «Амур» одержал третью победу подряд
  • 13:59
    • «Челси» планирует усилиться форвардом «Лейпцига»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие