Яшин, Месси и Роналду — в сборной лучших игроков в истории по версии Cadena SER

Компанию Яшину в этой сборной составили звезды современности Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Полностью сборная выглядит так:
Лев Яшин (СССР), Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройфф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания), Криштиану Роналду (Португалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
Вратарь Хосе Молина в шутку оказался на позиции защитника, поскольку дебютировал за сборную Испании в качестве полевого игрока. 0