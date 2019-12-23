Зидан: «Реал» создает очень много моментов, но не залетает

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат с(0:0) в матче 18-го тура испанской Примеры.

«Всегда, когда "Реал" проводит такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних встречах моментов было много, а голов — мало.

Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаем очень много, но не залетает. Мы продолжим, и будет залетать.

Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020-го», — цитирует Зидана Marca.

После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. «Реал» (37) занимает второе место, «Атлетик» (28) — седьмое.

В 19-м туре испанского первенства «Атлетик» 3 января на выезде сыграет с «Севильей», а «Реал» на следующий день в гостях встретится с «Хетафе». 0