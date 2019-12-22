«Спартак» может не отпустить Айртона в олимпийскую сборную России

может не отпустить левого защитникав олимпийскуюв январе.

Сборной Бразилии U-23 с 18 января по 9 февраля предстоит сыграть на предолимпийском турнире в Колумбии, в ходе которого будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», «Спартак» разрешил игроку отправиться на сбор команды, который стартует 3 января, но не уверен в целесообразности участия бразильца в самом турнире.

Дело в том, что с 13 по 24 января «Спартак» будет проводить зимний сбор в ОАЭ, и Айртон в случае участия в предолимпийском турнире, этот сбор пропустит. А с 1 по 9 февраля «красно-белые» сыграют в товарищеском «Кубке Матч Премьер», который пройдет в Катаре.

Так как предолимпийский турнир будет проходить не в официальные даты ФИФА. «Спартак» имеет право не отпускать игрока.

В текущем сезоне на счету Айртона 19 матчей за «Спартак». 0