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    Салах получил «Золотой мяч» КЧМ-2019

    Футбол Клубный чемпионат мира Ливерпуль Футбол Англии Латинская Америка
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира.

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    В финальном матче соревнований мерсисайдцы одолели «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0.

    Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с «Монтерреем» Мохамед отыграл без замены.

    Серебряный мяч достался нападающему «Фламенго» Бруно, а бронзовый — хавбеку саудовского клуба «Аль-Хиляль» Карлосу Эдуардо.

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