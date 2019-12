Салах получил «Золотой мяч» КЧМ-2019

Нападающий «Ливерпуля»получил «Золотой мяч» клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира.

В финальном матче соревнований мерсисайдцы одолели «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0.

Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с «Монтерреем» Мохамед отыграл без замены.

Серебряный мяч достался нападающему «Фламенго» Бруно, а бронзовый — хавбеку саудовского клуба «Аль-Хиляль» Карлосу Эдуардо.

Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is 🥁

📣 @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE