«Эвертон» — «Арсенал»: счет матча 0:0

В матче 18-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

После 18 матчей «ириски» идут на 15-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков, а «канониры» занимают 9-е место, у них 23 очка.

Ранее стало известно, что в обоих командах в ближайшее время произойдут тренерские перестановки. «Эвертон» заключил соглашение с Карло Анчелотти, а «Арсенал» возглавил Микель Артета.

В следующем туре АПЛ 26 декабря «Эвертон» примет «Бернли», а «Арсенал» в тот же день в гостях сыг

рает с «Борнмутом».