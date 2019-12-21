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    «Эвертон» разошелся миром с «Арсеналом»

    «Эвертон» — «Арсенал»: счет матча 0:0

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 18-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    После 18 матчей «ириски» идут на 15-м месте в таблице АПЛ, набрав 19 очков, а «канониры» занимают 9-е место, у них 23 очка.

    Ранее стало известно, что в обоих командах в ближайшее время произойдут тренерские перестановки. «Эвертон» заключил соглашение с Карло Анчелотти, а «Арсенал» возглавил Микель Артета.

    В следующем туре АПЛ 26 декабря «Эвертон» примет «Бернли», а «Арсенал» в тот же день в гостях сыг
    рает с «Борнмутом».

    АПЛ. 18-й тур
    «Эвертон» — «Арсенал» — 0:0
    «Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Холгейт, Мина, Динь, Ивоби (Дженк, 11. М.Кин, 80), Делф (М.Кин, 72), Дэйвис, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Чемберс, Давид Луиз, Сака, Нелсон, Торрейра, Джака, Смит-Роу (Уиллок, 66), Мартинелли, Обамеянг (Ляказетт, 78)Предупреждения: Сака, 28. Дэйвис, 45. Сигурдссон, 75. Чемберс, 87. Уиллок, 90+1
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