«Монако» — «Лилль»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» потерпел домашнее поражение от «Лилля» со счетом 0:3.

В составе гостей дубль оформил Лоик Реми, еще один гол забил Виктор Осимен.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте команды Леонарду Жардима и провел на поле весь матч.

«Монако» вылетело из Кубка. 21 декабря в рамках 19-го тура лиги 1 встретится с «Лиллем».