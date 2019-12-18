«Монако» — «Лилль»: счет матча 0:3, обзор голов

В составе гостей дубль оформил Лоик Реми, еще один гол забил Виктор Осимен.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в старте команды Леонарду Жардима и провел на поле весь матч.
«Монако» вылетело из Кубка. 21 декабря в рамках 19-го тура лиги 1 встретится с «Лиллем».
Кубок французской лиги. 1/8 финала
«Монако» — «Лилль» — 0:3 (0:2)
Голы: Осимен, 19 (0:1). Реми, 45+2 (0:2). Реми, 86 (0:3)Нереализованный пенальти: Слимани, 55 (вратарь)«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Бакайоко, Фабрегас (Йоветич, 59), Головин, Бальде (Загре, 64), Слимани (Бен Йеддер, 59), Огюстен«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Зеки Челик, 30), Сумаоро, Габриэл, Брадарич, Араужу (Юсуф Языджи, 78), Андре, Шека, Ренату Санчеш, Осимен (Реми, 23), ИконеПредупреждения: Брадарич, 31. Андре, 45+1. Шека, 48. Сумаоро, 54