«Рейнджерс» продлил контракт с Джеррардом

Главный тренер «Рейнджерс»продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба шотландской команды.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2024 года. Напомним, что 39-летний тренер возглавил шотландский клуб в 2018 году.

В текущем сезоне под руководством англичанина «джерс» вышли в плей-офф Лиги Европы, а в таблице шотландской Премьер-лиги на два очка отстает от лидирующего «Селтика».

🆕 Gerrard 2024 🆕#RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.