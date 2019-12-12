«Хетафе» — «Краснодар»: счет матча 3:0, обзор голов

После первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги Европына своем поле разгромил— 3:0.

Счет в матче был открыт на 76-й минуте. Прошла подача от угла поля, Мата от ближней штанги сделал скидку себе за спину, получилось во вратарскую «быков» точно на голову Кабрере, который ударом в упор не оставил шансов Крицюку на спасение.

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Спустя две минуты Ньом по левому краю прошёл, продавил защитника и исполнил навес в центр штрафной «Краснодара», куда набежал Хорхе Молина и с лёта пробил под перекладину ворот.

На 86-й минуте Роберт Кенеди из-за штрафной нанёс удар, направив мяч в ближний угол ворот — Крицюк откровенно не выручил.

Спустя две минуты «Краснодар» остался в меньшинстве — Мартынович не справился с нервами. Врезался Александр в ноги Молине, за что вторая жёлтая карточка была показана защитнику «быков».

В другом матче группы С швейцарский «Базель» на своем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

Счет на 25-й минуте открыл защитник Сильван Видмер. А на 72-й минуте Валентин Штокер установил окончательный счет.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Базель» с 13 очками занял первое место в группе С, вторым стал «Хетафе» (12). «Краснодар» с 9 очками стал третьи и покинул розыгрыш турнира. Замкнул таблицу «Трабзонспор» (1). 0