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    «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

    «Хетафе» — «Краснодар»: счет матча 3:0, обзор голов

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    После первого тайма матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» на своем поле разгромил «Краснодар» — 3:0.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    Счет в матче был открыт на 76-й минуте. Прошла подача от угла поля, Мата от ближней штанги сделал скидку себе за спину, получилось во вратарскую «быков» точно на голову Кабрере, который ударом в упор не оставил шансов Крицюку на спасение.

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    Спустя две минуты Ньом по левому краю прошёл, продавил защитника и исполнил навес в центр штрафной «Краснодара», куда набежал Хорхе Молина и с лёта пробил под перекладину ворот.

    На 86-й минуте Роберт Кенеди из-за штрафной нанёс удар, направив мяч в ближний угол ворот — Крицюк откровенно не выручил.

    Спустя две минуты «Краснодар» остался в меньшинстве — Мартынович не справился с нервами. Врезался Александр в ноги Молине, за что вторая жёлтая карточка была показана защитнику «быков».

    В другом матче группы С швейцарский «Базель» на своем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0.

    Счет на 25-й минуте открыл защитник Сильван Видмер. А на 72-й минуте Валентин Штокер установил окончательный счет.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Базель» с 13 очками занял первое место в группе С, вторым стал «Хетафе» (12). «Краснодар» с 9 очками стал третьи и покинул розыгрыш турнира. Замкнул таблицу «Трабзонспор» (1). 0

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