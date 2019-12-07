Гончаренко: Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР!

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против(1:1).

«Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча.

Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти.

Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

Это касается и решений с ВАР, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках.

Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и "Краснодар" хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают.

Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева. Рассчитывали, что получим преимущество в центре.

Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне.

Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться.

Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось.

Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу.

При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать.

Думаю, что внедрение ВАР неизбежно. Цена ошибки очень высока. Но трактовка ВАР никому непонятна.

В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много», — приводит прессс-служба клуба слова Гончаренко. 0