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    Гончаренко: Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР!

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча.

    Мы помним, что в прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти.

    Мы пробовали понять, каким образом назначаются одиннадцатиметровые, за что даются карточки, и осознали, что не понимаем, что происходит.

    Это касается и решений с ВАР, и желтых карточек, ведь игра не была грубой. По-моему, у нас вся команда висела на карточках.

    Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и "Краснодар" хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают.

    Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева. Рассчитывали, что получим преимущество в центре.

    Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне.

    Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться.

    Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось.

    Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу.

    При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать.

    Думаю, что внедрение ВАР неизбежно. Цена ошибки очень высока. Но трактовка ВАР никому непонятна.

    В целом эта система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации. Сегодня три момента смотрели по пять минут, это очень много», — приводит прессс-служба клуба слова Гончаренко. 0

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