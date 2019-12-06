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    «Зенит» и «Динамо» определили стартовые составы

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    В 19 туре российской Премьер-лиги состоится матч между «Зенитом» и «Динамо». Команды сыграют сегодня на «Газпром Арене». Начало в 20:30 по мск.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Сутормин, Барриос, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба. На замене у команды Рыбиков, Васютин, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мак, Мусаев.

    «Динамо» приехало таким составом: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун. В запасе у гостей Лещук, Сангаре, Евгеньев, Шуньич, Каборе, Кардозу, Соснин, Грулёв, Н’Жье, Обольский, Панченко, Шейдаев. 0

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