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    «Ньюкасл» на выезде победил «Шеффилд»

    «Шеффилд» — «Ньюкасл»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Шеффилд Юнайтед Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голами отметились Аллан Сен-Максимен и Джонджо Шелви. Гол последнего был засчитан после применения системы VAR.

    «Ньюкасл» после этой победы поднялся на 11-е место в таблице АПЛ. «Шеффилд» проиграл впервые за последние восемь туров и находится на 10-й строчке.

    АПЛ. 15-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:1)
    Голы: Сен-Максимен, 15 (0:1). Шелви, 70 (0:2)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Фримен, 75), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Макголдрик, 72), Ландстрем, Шарп (Муссе, 63), Макберни«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Крафт, 88), Кэрролл (Жоэлинтон, 72), Сен-Максимен (Атсу, 81)Предупреждения: Шарп, 49. Фримен, 87
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