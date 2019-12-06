«Шеффилд» — «Ньюкасл»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Англиина своем поле проигралсо счетом 0:2.

Голами отметились Аллан Сен-Максимен и Джонджо Шелви. Гол последнего был засчитан после применения системы VAR.

«Ньюкасл» после этой победы поднялся на 11-е место в таблице АПЛ. «Шеффилд» проиграл впервые за последние восемь туров и находится на 10-й строчке.