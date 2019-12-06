«Шеффилд» — «Ньюкасл»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Голами отметились Аллан Сен-Максимен и Джонджо Шелви. Гол последнего был засчитан после применения системы VAR.
«Ньюкасл» после этой победы поднялся на 11-е место в таблице АПЛ. «Шеффилд» проиграл впервые за последние восемь туров и находится на 10-й строчке.
АПЛ. 15-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Сен-Максимен, 15 (0:1). Шелви, 70 (0:2)«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Фримен, 75), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Макголдрик, 72), Ландстрем, Шарп (Муссе, 63), Макберни«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Крафт, 88), Кэрролл (Жоэлинтон, 72), Сен-Максимен (Атсу, 81)Предупреждения: Шарп, 49. Фримен, 87