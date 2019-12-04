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    Чеферин про VAR: Это какой-то бардак

    Футбол УЕФА Между тем
    Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о своем отношении к системе видеоповторов VAR. Он был скептически настроен к этому нововведению.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Это какой-то бардак. Я считаю, что не нужно учитывать офсайд, который составляет 1-2 сантиметра. Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим рефери.

    Сейчас в футболе совсем другое давление. Если вы судья на поле, и 70 000 или 80 000 человек на стадионе кричат вам, именно вы должны принять верное решение по определённому эпизоду, а не кто-то другой в Лондоне, Берлине или в другом месте.

    Я не фанат. Я был очень скептично настроен на VAR, и сейчас могу сказать, что результат меня не устраивает. Но, к сожалению, пути назад нет», — цитирует Чеферина Mirror. 0

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