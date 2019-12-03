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    Юношеская сборная России узнала соперников по отбору Евро-2020

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Сборная Сербии Сборная Дании
    Юношеская сборная России (U17) узнала соперников по элитному раунду Евро-2020.

    Россия — Румыния
    Россия — Румыния

    По итогам жеребьевки в Ньоне российская команда попала в группу 7 вместе с Данией, Финляндией и Сербией и выступит хозяином мини-турнира, который пройдет с 25 по 31 марта.

    Отметим, что в финальный турнир Евро-2020 выходят победители восьми групп элитного раунда, а также семь из восьми команд, занявших вторые места.

    Напомним, в предварительном раунде сборная России заняла первое место в группе с Сан-Марино (7:0), Румынией (0:1) и Швейцарией (2:1).

    Финальный турнир с участием 16 сборных запланирован с 21 мая по 6 июня в Эстонии. 0

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