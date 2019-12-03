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    Погба не попадет в заявку на матч с «Тоттенхэмом»

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    Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что француз Поль Погба по-прежнему не готов выйти на поле. Он пропустит матч с «Тоттенхэмом», который состоится завтра на «Олд Траффорд».

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Посмотрим, в каком состоянии игроки. Несколько игроков уже практически готовы вернуться, сегодня на тренировке мы будем смотреть. Последний матч был у нас в воскресенье, поэтому тренировка будет не очень тяжёлая, но завтра у нас будет сильный состав.

    Что касается Поля Погба, он пока не готов играть, нет. Ему нужно ещё немного времени, он упорно работает, мы будем смотреть на тренировке, как долго он сможет выдержать», — цитирует норвежцы официальный сайт «манкунианцев».

    В случае победы МЮ обойдет «Тоттенхэм» в турнирной таблице и может занять место в зоне Лиги Европы. 0

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