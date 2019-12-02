«Спартак» не будет штрафовать Тедеско

Руководство московского «Спартака» не намерено штрафовать главного тренера команды сообщает «Спорт-Экспресс».

Немецкий специалист после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) ворвался в судейскую комнату, где на повышенных тонах поговорил с арбитрами.

Тедеско заявил, что в ворота «сине-бело-голубых» не назначили «чистейший пенальти», имея в виду эпизод, когда мяч попал в руку Ярославу Ракицкому.

Не исключено, что эти действия Тедеско будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС. В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча может быть наложен штраф в 100 тысяч рублей. 0