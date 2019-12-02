Сульшер: «МЮ» должен работать над собой и становиться лучше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал ничейный результат с «Астон Виллой» (2:2) в 14-м туре АПЛ.

«Мы не показали хорошую командную игру. Нам следовало действовать лучше. Эти игроки будут учиться и совершенствоваться. Иногда с молодыми игроками возникают противоречия.

Мы не всегда контролировали игру, ничего с этим не можем поделать. Мы должны работать над собой и становиться лучше.

У нас молодая команда, но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Мне кажется, нам нужно одержать 3-4 победы подряд, и все будет хорошо», — передает слова Сульшера ВВС.

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками вышел на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 15-м месте. 0