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    Роналду отказался лететь на церемонию вручения «Золотого мяча»

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    Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от посещения церемонии вручения наград от France Football, несмотря на статус одного из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», сообщает «Спорт день за днем».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Вместо этого португалец отправится в Милан на гала-вечер в Милан, где 2 декабря пройдет вручение наград лучшим в Серии А по итогам сезона-2018/19. Ожидается, что Криштиану будет признан лучшим игроком прошлого сезона.

    Аргентинец Лионель Месси, уже вылетел в Париж вместе со своей семьей. Согласно информации от ряда зарубежных СМИ, которая появилась еще неделю назад, именно нападающий «Барселоны» станет обладателем главной индивидуальной награды.

    Для Лионеля Месси этот «Золотой мяч» станет шестым в его копилке, Криштиану Роналду завоевал пять подобных наград.

    Одним из фаворитов в борьбе за награду называется защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, завоевавший с «Ливерпулем» кубок Лиги чемпионов.

    Согласно ранее распространенной информации, голландец станет вторым в итоговом списке лучших игроков уходящего года. 0

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