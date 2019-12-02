«Краснодар» разошелся миром с «Тамбовом»

В матче 18-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

«Быки» после этого матча имеют в активе 34 очка и занимают третье место в чемпионате России. У гостей 18 очков и 15-я позиция.

В следующем туре «Краснодар» примет ЦСКА, который сегодня проиграл «Арсеналу» (0:1). «Тамбов» проведет домашний матч с «Оренбургом». Обе встречи состоятся 7 декабря.