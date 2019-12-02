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    «Краснодар» разошелся миром с «Тамбовом»

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    В матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» — 0:0.

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    «Быки» после этого матча имеют в активе 34 очка и занимают третье место в чемпионате России. У гостей 18 очков и 15-я позиция.

    В следующем туре «Краснодар» примет ЦСКА, который сегодня проиграл «Арсеналу» (0:1). «Тамбов» проведет домашний матч с «Оренбургом». Обе встречи состоятся 7 декабря.

    РПЛ. 18-й тур
    «Краснодар» — «Тамбов — 0:0
    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вилена (Олссон, 70), Газинский, Ари, Вандерсон Масиэл, Берг (Игнатьев, 82)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Таказов, Ойеволе, Килин (Чуперка, 56), Костюков (Аппаев, 73), Тетрашвили, Карасев, Мелкадзе (Чернышов, 88), ОбуховПредупреждения: Сулейманов, 12. Мелкадзе, 32. Спаич, 90+5
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