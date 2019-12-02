СМИ: Слуцкий возглавит один из топ-клубов Франции

Член комитета РФС по этикевыразил мнение, что бывший тренер московского ЦСКАпродолжит карьеру в чемпионате Франции.

Напомним, российский тренер принял решение уйти в отставку после того, как «Витесс» проиграл в пяти подряд матчах чемпионата Нидерландов.

«Не думаю, что Слуцкий вернется в Россию. У него есть предложения из зарубежных чемпионатов, у него очень хороший агент. Думаю, он возглавит один из топ-клубов Франции.

Но если он вернется, то, скорее всего, будет разбирательство об оскорблении судей», — цитирует Созина «Спорт день за днем».

В 2017 году Слуцкий заявил, что российских арбитров можно бить, после чего РФС обязал специалиста извиниться.

По слухам, наставник, работавший у руля сборной России, может возглавить «Монако». 0