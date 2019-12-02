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    СМИ: Слуцкий возглавит один из топ-клубов Франции

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    Член комитета РФС по этике Андрей Созин выразил мнение, что бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий продолжит карьеру в чемпионате Франции.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Напомним, российский тренер принял решение уйти в отставку после того, как «Витесс» проиграл в пяти подряд матчах чемпионата Нидерландов.

    «Не думаю, что Слуцкий вернется в Россию. У него есть предложения из зарубежных чемпионатов, у него очень хороший агент. Думаю, он возглавит один из топ-клубов Франции.

    Но если он вернется, то, скорее всего, будет разбирательство об оскорблении судей», — цитирует Созина «Спорт день за днем».

    В 2017 году Слуцкий заявил, что российских арбитров можно бить, после чего РФС обязал специалиста извиниться.

    По слухам, наставник, работавший у руля сборной России, может возглавить «Монако». 0

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