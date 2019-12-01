«Зенит» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Оздоев навесил с правого фланга, Дзюба во вратарской «Спартака» продавил Кутепова и пробил головой — Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
На 49-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев в верховой борьбе за мяч выставил локоть и попал по голове Ларссона. Всё было на глазах Мешкова — арбитр моментально показал вторую карточку Магомеду.
«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 42 очками, «Спартак» с 22 очками остался на 8-м месте.
РПЛ. 18-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Кутепов, 21 — в свои ворота«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Айртон (Шюррле, 54), Крал (Ананидзе, 73), Умяров, З.Бакаев, Понсе, ЛарссонПредупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З.Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 67. Жиго, 75. Шюррле, 87Удаление: Оздоев, 49 (неспорт. повед., вторая ж.к.)