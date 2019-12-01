«Зенит» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Оздоев навесил с правого фланга, Дзюба во вратарской «Спартака» продавил Кутепова и пробил головой — Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

На 49-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев в верховой борьбе за мяч выставил локоть и попал по голове Ларссона. Всё было на глазах Мешкова — арбитр моментально показал вторую карточку Магомеду.

«Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 42 очками, «Спартак» с 22 очками остался на 8-м месте.