ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» проиграл дома «Вест Хэму»«Челси» не обладает нужным составом для больших задач
  • 20:54
    • «Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»
  • 19:43
    • «Ак Барс» обыграл «Динамо», одержав восьмую победу в девяти матчах
  • 19:29
    • Менхенгладбахская «Боруссия» вышла на первое место в Бундеслиге
  • 19:12
    • «Интер» обыграл СПАЛ и возглавит таблицу Серии А
  • 18:56
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем», Обамеянг оформил дубль
    Все новости спорта

    «Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»

    «Зенит» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Оздоев навесил с правого фланга, Дзюба во вратарской «Спартака» продавил Кутепова и пробил головой — Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

    На 49-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Магомед Оздоев в верховой борьбе за мяч выставил локоть и попал по голове Ларссона. Всё было на глазах Мешкова — арбитр моментально показал вторую карточку Магомеду.

    «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 42 очками, «Спартак» с 22 очками остался на 8-м месте.

    РПЛ. 18-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
    Гол: Кутепов, 21 — в свои ворота«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Ерохин, 56), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мусаев, 90+3), Азмун (Сутормин, 63), Дзюба«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Кутепов (Мельгарехо, 46), Джикия, Жиго, Айртон (Шюррле, 54), Крал (Ананидзе, 73), Умяров, З.Бакаев, Понсе, ЛарссонПредупреждения: Оздоев, 15. Шатов, 28. З.Бакаев, 29. Кутепов, 34. Умяров, 44. Крал, 67. Жиго, 75. Шюррле, 87Удаление: Оздоев, 49 (неспорт. повед., вторая ж.к.)
    1
  • Доставка в:
  • По теме
  • Четыре матча без побед. «Ростов» продолжает безвыигрышную серию
  • 00:48
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула
  • 1.90
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Зенит» у «Спартака»?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как завершится битва «Атлетико» и «Барселоны»?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • По зубам ли «Манчестер Юнайтед» «Астон Вилла»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Главные тренеры сборных Дании, Финляндии, России и Бельгии Футбол Аршавин уберег от Уэльса. Россия получила рабочую группу на Евро-2020Реакция спортивных СМИ на жеребьевку Евро-2020 03:130
  • 16:34
    • Матч «Монако» — «Пари Сен-Жермен» перенесен из-за непогоды
  • 16:21
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло»
  • 16:03
    • Елисеев — бронзовый призер спринта в Эстерсунде
    Ивелин Попов Футбол Четыре матча без побед. «Ростов» продолжает безвыигрышную сериюОбзор прессы по матчу «Ростов» — «Урал» 00:480
  • Экспресс дня

  • Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?
  • 2.19
    •
  • 20:44
    • Семин: «Динамо» во втором тайме нас переиграло
  • 20:37
    • Новиков: Хорошо, что выиграли, теперь «Динамо» выходит из опасной зоны
  • 20:10
    • «Осасуна» на выезде выиграла у «Эспаньола»
    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ман Сити» не смог обыграть «Ньюкасл», «Челси» проиграл «Вест Хэму»Подробности матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу 20:240
  • 15:03
    • СМИ: Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге
  • 14:51
    • Клебо выиграл гонку преследования на этапе КМ в Финляндии
  • 10:04
    • Овечкин признан первой звездой дня НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие