Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Max Kilman.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Jack O'Connell, Крис Башам, Крис Башам, Джон Иган, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик, Ли Муссе.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.