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    «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (01.12.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Руй Патрисиу, Конор Коди, Диогу Жота, Хонни Отто, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Max Kilman.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Jack O'Connell, Крис Башам, Крис Башам, Джон Иган, Оливер Норвуд, Дэвид Макголдрик, Ли Муссе.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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