«Ювентус» — «Сассуоло»: счет матча 2:2, обзор голов

в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с- 2:2.

«Старая синьора» открыла счет на 20-й минуте, когда Леонардо Бонуччи точно пробил из-за пределов штрафной площади прямо в дальний угол.

Гости отыгрались всего через две минуты. Блестящую комбинацию эффектным ударом завершил Жереми Бога, перебросив мяч через Джанлуиджи Буффона.

На 47-й минуте «Сассуоло» вышел вперед. Маттейс де Лигт неудачно вынес мяч прямо на ногу Франческо Капуто, тот пробил без раздумий, а Буффон хоть и дотронулся до сферы, но не помешал ей влететь в ворота.

Туринцы ответили на 68-й минуте. Пауло Дибала заработал пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (36 очков), а «Сассуоло» — 12-е (14 очков). 0