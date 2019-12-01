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    «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло»

    «Ювентус» — «Сассуоло»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ювентус» в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А сыграл вничью с «Сассуоло» - 2:2.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Старая синьора» открыла счет на 20-й минуте, когда Леонардо Бонуччи точно пробил из-за пределов штрафной площади прямо в дальний угол.

    Гости отыгрались всего через две минуты. Блестящую комбинацию эффектным ударом завершил Жереми Бога, перебросив мяч через Джанлуиджи Буффона.

    На 47-й минуте «Сассуоло» вышел вперед. Маттейс де Лигт неудачно вынес мяч прямо на ногу Франческо Капуто, тот пробил без раздумий, а Буффон хоть и дотронулся до сферы, но не помешал ей влететь в ворота.

    Туринцы ответили на 68-й минуте. Пауло Дибала заработал пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (36 очков), а «Сассуоло» — 12-е (14 очков). 0

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