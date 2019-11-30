Шалимов: Все усилия идут насмарку, когда мы пропускаем на 93-й минуте

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против(1:1).

Напомним, «Ахмат» пропустил на 93-й минуте и упустил победу над «Рубином».

«Я думаю, это никто не может объяснить. Объяснить это сложно. С нашей стороны — то, что мы планировали, мы в принципе сделали.

Мы знали, что "Рубин" хорошо контролирует мяч, что они сегодня и делали. Мы достаточно много и в центре мячей отобрали, и на чужой половине. В общем, игра с нашей стороны была хорошей.

Но все это идет насмарку, когда мы пропускаем на 93-й минуте такой гол. Какая причина — надо смотреть. Конечно, все расстроены, теряем два очка», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ». 0