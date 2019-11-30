«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча — 2:2, обзор голов

В 14-м туре английской Премьер-лигина выезде играл с. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.

В конце второго тайма гости вновь вышли вперед усилиями Кевина де Брюйне, однако Джонджо Шелви на 88-й минуте отобрал у «Ман Сити» победу.

После этой ничьей у «Сити» в активе 29 очков, «горожане» занимают второе место в таблице АПЛ. У «Ньюкасла» — 16 очков и двенадцатая позиция.