«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: счет матча — 2:2, обзор голов

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
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Рахим Стерлинг на 22-й минуте вывел «Сити» вперед, но уже спустя три минуты Йетро Виллемс счет сравнял.
В конце второго тайма гости вновь вышли вперед усилиями Кевина де Брюйне, однако Джонджо Шелви на 88-й минуте отобрал у «Ман Сити» победу.
После этой ничьей у «Сити» в активе 29 очков, «горожане» занимают второе место в таблице АПЛ. У «Ньюкасла» — 16 очков и двенадцатая позиция.
АПЛ. 14-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:2 (1:1)
Голы: Стерлинг, 22 (0:1). Виллемс, 25 (1:1). Де Брейне, 82 (1:2). Шелви, 88 (2:2)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 81), Жоэлинтон (Гэйл, 70)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Менди, Сильва (Бернарду Силва, 69), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Махрез (Фоуден, 70), Габриэл Жезус (Эрнандес, 84)Предупреждения: Гюндоган, 24. Фернандинью, 53. Манкильо, 73