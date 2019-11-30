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    Гвардиола готов продлить контракт с «Ман Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» отметил, что открыт для переговоров о новом контракте.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    «Мое будущее в "Манчестер Сити" зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдет. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде.

    Хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперед. Мы работаем над этим, и это главное. Мы должны чувствовать, что можем двигаться вперёд вместе и наслаждаться этим процессом. Когда почувствую, что это больше не так, буду разговаривать с руководством "Манчестер Сити", — цитирует Пепа Goal.com.

    Действующее соглашение каталонского специалиста с клубом рассчитано до 2021 года. 0

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