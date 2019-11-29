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    Семак: Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак»

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда знает, как сейчас играет «Спартак» под началом нового тренера Доменико Тедеско.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием "Спартака", все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет "Спартак". Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных — по-разному можно говорить. Изменения есть — команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну а что будет дальше… Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

    Хорошо ли, что игра со "Спартаком" будет сейчас, а не после паузы? Матч с "Уралом" "Спартак" провёл очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом», — сказал Семак в интервью с клубной пресс-службой. 0

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