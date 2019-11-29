Бийол: Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно

Полузащитник ЦСКАвысказал мнение о ничьей с(1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Нам снова не удалось забить сразу. Если бы мы забили в первом тайме, все было бы возможно. Теперь надо сконцентрироваться на чемпионате, чтобы подняться повыше в таблице.

Что касается последнего матча в лиге Европы, мы все хотим победить в Барселоне и уйти с хорошим и настроением на зимнюю паузу.

Был ли офсайд в эпизоде, когда Чалов забил? Я со своей позиции этого не видел. Мяч несколько раз попадал в Федора. Так бывает, это помешало, но с этим ничего не сделать», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0