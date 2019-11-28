«Лилль» — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

обыграл(2:0) на выезде в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в группе H.

Уже на второй минуте гости открыли счет усилиями Хакима Зиеша, что послужило хорошим подспорьем для дальнейшего успеха.

Второй гол «Аякс» смог забить в начале второй половины игры усилиями Квинси Промеса. «Лилль» так и не смог что-либо противопоставить противнику.

«Аякс» возглавил группу H, набрав 10 очков. У «Лилля» остался один пункт и последнее место.