«Лилль» — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

«Аякс» возглавил группу
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Уже на второй минуте гости открыли счет усилиями Хакима Зиеша, что послужило хорошим подспорьем для дальнейшего успеха.
Второй гол «Аякс» смог забить в начале второй половины игры усилиями Квинси Промеса. «Лилль» так и не смог что-либо противопоставить противнику.
«Аякс» возглавил группу H, набрав 10 очков. У «Лилля» остался один пункт и последнее место.
Лига чемпионов. Группа H
«Лилль» — «Аякс» — 0:2
Голы: Зиеш, 2, Промес, 59«Лилль»: Меньян, Челик, Джало, Магальяйнс, Мандава, Сумаре, Андре (Санчеш, 77), Иконе, Язычи (Реми, 82), Бамба (Араужо, 72), Осимхен«Аякс»: Онана, Дест, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Лабьяд (Ланг, 45+2), Ван де Беек, Мазрауи (Альварес, 46), Зиеш (Де Йонг, 85), Промес, ТадичПредупреждения: Мандава, Осимхен — Мазрауи