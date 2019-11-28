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    «Аякс» уверенно обыграл «Лилль» на выезде

    «Лилль» — «Аякс»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Аякс» обыграл «Лилль» (2:0) на выезде в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов в группе H.

    «Аякс» возглавил группу
    «Аякс» возглавил группу

    Уже на второй минуте гости открыли счет усилиями Хакима Зиеша, что послужило хорошим подспорьем для дальнейшего успеха.

    Второй гол «Аякс» смог забить в начале второй половины игры усилиями Квинси Промеса. «Лилль» так и не смог что-либо противопоставить противнику.

    «Аякс» возглавил группу H, набрав 10 очков. У «Лилля» остался один пункт и последнее место.

    Лига чемпионов. Группа H
    «Лилль» — «Аякс» — 0:2
    Голы: Зиеш, 2, Промес, 59«Лилль»: Меньян, Челик, Джало, Магальяйнс, Мандава, Сумаре, Андре (Санчеш, 77), Иконе, Язычи (Реми, 82), Бамба (Араужо, 72), Осимхен«Аякс»: Онана, Дест, Схюрс, Мартинес, Тальяфико, Лабьяд (Ланг, 45+2), Ван де Беек, Мазрауи (Альварес, 46), Зиеш (Де Йонг, 85), Промес, ТадичПредупреждения: Мандава, Осимхен — Мазрауи
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