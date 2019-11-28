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    Ари: Мое удаление? Я поступил, как ребенок

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    Нападающий «Краснодара» Ари поделился впечатлениями после победы над «Базелем» (1:0) в матче 5 тура группового турнира Лиги Европы и объяснил свой поступок, который привел к удалению.

    «Мое удаление? Я поступил, как ребенок. Но на протяжении всей игры соперник меня провоцировал, и я потерял голову в последние минуты игры.

    Моментов было много, особенно в первом тайме, мы очень хорошо играли, но не смогли забить гол. Самое важное, что мы смогли получить три очка, столь необходимых для нас.

    Я не сыграл в первом матче, но для меня эта домашняя игра была тоже как реванш. Я хорошо подготовился к матчу, сделал все, чтобы его выиграть и биться дальше за выход из группы, дать команде этот шанс.

    Мы должны показать "Хетафе", что мы сильнее. В единоборствах, во всем. Мы должны быть осторожны с контратаками и хорошо играть в обороне.

    Я верю, что тренер сможет подготовить и собрать команду так, чтобы мы достигли победы», — отметил Ари в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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