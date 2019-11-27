Хавбек «Базеля»: «Краснодар» нельзя списывать со счетов

Полузащитник «Базеля»поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с

«У нас была довольно долгая дорога до стадиона из-за пробок. Мы не очень много видели на территории стадиона, но то, что успели увидеть, нас впечатлило. Дизайн просто невероятный.

Завтрашний матч будет очень важным для нас. Мы хотим добиться положительного результата, как и в любых других играх. Мы хотим выйти из группы Лиги Европы в качестве абсолютного лидера.

Мы уже провели один матч с "Краснодаром", эта игра сложилась для нас наилучшим образом. Тем не менее "Краснодар" нельзя списывать со счетов.

Завтра мы должны быть полностью сконцентрированы на игре, только тогда мы сможем добиться желаемого результата», — передаёт слова Кампо «Чемпионат». 0