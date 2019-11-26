Хеведес: Мы имели моменты и пропустили такой нелогичный мяч

Бенедикт Хеведес
globallookpress.com
«Семин спрашивал мое мнение о нескольких футболистах "Байера". У нас был подробный анализ игры.
Мы посмотрели наш матч, игру "Байера" против "Фрайбурга". Так что представление о сопернике составили.
Миранчук сказал, что на ход матча сильно повлиял быстрый гол? Полностью соглашусь. Гол выбил нас из колеи. Мы имели моменты и пропустили такой нелогичный мяч.
"Байер" высоко атаковал и заставлял нас ошибаться. Мы зарабатывали ненужные штрафные. Но шансы были.
Если бы удалось забить гол, в конце смогли бы прибавить и, возможно, спасли бы игру», — приводит слова игрока пресс-служба «Локо». 0