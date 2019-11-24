Черевченко: Скоро этой работы у меня может и не быть

Главный тренер «Арсенала»поделился впечатлениями после домашнего матча 17-го тура РПЛ с(1:2).

Специалист затруднился назвать точную причину упущенных моментов в играх с топ-клубами.

Оружейники проводят серию встреч со «Спартаком» (1:0 в Москве), «Зенитом» (0:1 в Туле), «быками», а далее сыграют с ЦСКА (2 декабря в гостях) и «Локомотивом» (6 декабря на своем поле).

«Можно долго на этот вопрос отвечать. Где-то не хватает в завершающей стадии атаки, где-то холоднокровия, ну и везения, футбольного фарта никто не отменял. Сказал ребятам, что вернуть его можно только через работу.

Игорь Горбатенко сказал, что подрабатывал мяч под левую ногу. А что дальше было... Я о судейских вопросах не хочу говорить.

Пенальти в ворота "Арсенала"? Не мое это дело. Там есть свои люди, у них есть своя работа, а у меня есть своя.

Хотя скоро этой работы может и не быть с таким... Дальше не буду продолжать. Нет, нет, нет. Это я намекаю на другие моменты — не по работе», — цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс». 0