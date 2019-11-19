Нигматуллин: Предлагаю закончить призывы вызывать в сборную ветеранов

Бывший вратарь сборной Россиипризвал перестать критиковать голкипера национальной команды

«Еще одна не самая приятная для меня тема. Ну, пропустил он четыре, да. Не выручил, но прямых ошибок Маринато там не было. Говоря по-вратарски, это были расстрелы. И вообще, предлагаю все эти призывы вызывать в сборную России кого-то из ветеранов заканчивать.

Ни я, ни Овчинников не приедем. Дания вышла на Евро. Соперник, конечно, интересный. Топ-командой не назовешь, но там есть свои звезды. Тот случай, когда можно обыграть или проиграть в равной борьбе», — цитирует экс-голкипера «Матч ТВ». 0