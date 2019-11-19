Нигматуллин: Предлагаю закончить призывы вызывать в сборную ветеранов

Руслан Нигматуллин
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«Еще одна не самая приятная для меня тема. Ну, пропустил он четыре, да. Не выручил, но прямых ошибок Маринато там не было. Говоря по-вратарски, это были расстрелы. И вообще, предлагаю все эти призывы вызывать в сборную России кого-то из ветеранов заканчивать.
Ни я, ни Овчинников не приедем. Дания вышла на Евро. Соперник, конечно, интересный. Топ-командой не назовешь, но там есть свои звезды. Тот случай, когда можно обыграть или проиграть в равной борьбе», — цитирует экс-голкипера «Матч ТВ». 0