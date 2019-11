Греция — единственный чемпион Европы, не отобравшийся на Евро-2020

Сборнаястала единственной из десяти победителей чемпионата Европы, который не сумел отобраться на предстоящий турнир, сообщает Gracenote Live.

Ранее это сделали Россия (СССР), Испания, Италия, Германия, Чехия (Чехословакия), Франция, Голландия, Дания и Португалия.

Напомним, что греки набрали 14 очков и пропустила вперед Италию и Финляндию, которые квалифицировались в финальную стадию Евро-2020.

🏆 — Denmark🇩🇰, and Switzerland🇨🇭 qualify for EURO 2020. This leaves Greece🇬🇷 as only EURO winners not to have qualified for EURO 2020.

EURO winners qualified for EURO 2020

