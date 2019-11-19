Хорватия одержала волевую победу над Грузией

Сборная Хорватии
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В составе победителей на 54-й минуте отличился полузащитник Иван Перишич. Мяч в свои ворота забил на 25-й минуте грузинский защитник Гурам Кашия.
У гостей единственный гол на счету Гиорги Папунашвили, поразившего воротам соперника на 19-й минуте.
В параллельном товарищеском матче сборная Черногории обыграла команду Белоруссии со счетом 2:0.
На 8-й минуте счет открыл Стефан Мугоша, а на 14-й минуте Сеад Хакшабанович удвоил преимущество черногорцев.
Напомним, что сборная Хорватии обеспечила себе участие в финальное части чемпионата Европы 2020 года.
Черногория заняла последнее место в группе и не смогла пробиться на турнир.
Сборные Белоруссии и Грузии поборются за путевку на Евро через стыковые матчи в рамках Лиги наций. 0