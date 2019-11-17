Байрамян: Все, что говорил Карпин о финансовых проблемах «Ростова» — это правда

Полузащитник «Ростова»прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

«Все, что говорил тренер — это правда. Остальное я не могу комментировать», — сказал Байрамян Rusfootball.

Ранее сообщалось, что наставник ростовчан Валерий Карпин и еще 6 игроков могут покинуть клуб из-за финансовых проблем.

Главный тренер команды заявил, что долги по зарплате составляют три месяца, а также отметил похожую картину в прошлом сезоне РПЛ.

После 16 туров «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 30 очков. 0