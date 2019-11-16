Уэльс U19 — Россия U19: счет матча 2:2, обзор голов

Молодежная сборнаяU19 сыграла вничью со сверстниками изв матче второго тура квалификации Евро-2020.

Встреча, которая прошла в Кардиффе, завершилась со счетом 2:2.

На 30-й минуте Кирилл Косарев вывел россиян вперед. Валлийцы отыгрались на 66-й минуте, когда Неко Уильямс реализовал пенальти.

Тот же Уильямс забил с пенальти и на 82-й минуте, на что сборная России ответила точным ударом Данилы Прохина на 85-й минуте.

Сборная Уэльса, набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы 5, Россия с 2 баллами идет третьей.

В третьем туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты встретятся с Польшей. 0