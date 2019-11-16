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    Молодежная сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020

    Уэльс U19 — Россия U19: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Уэльса
    Молодежная сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в матче второго тура квалификации Евро-2020.

    Футболисты молодежной сборной России
    Футболисты молодежной сборной России

    Встреча, которая прошла в Кардиффе, завершилась со счетом 2:2.

    На 30-й минуте Кирилл Косарев вывел россиян вперед. Валлийцы отыгрались на 66-й минуте, когда Неко Уильямс реализовал пенальти.

    Тот же Уильямс забил с пенальти и на 82-й минуте, на что сборная России ответила точным ударом Данилы Прохина на 85-й минуте.

    Сборная Уэльса, набрав 4 очка, возглавляет турнирную таблицу группы 5, Россия с 2 баллами идет третьей.

    В третьем туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты встретятся с Польшей. 0

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