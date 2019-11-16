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    Федун: В матче с Бельгией будем надеяться на чудо

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о решении Российского футбольного союза предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Ранее сообщалось, что «Спартак» может предложить Черчесову пост главного тренера после Евро-2020.

    «Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге — это очень важно и хорошо.

    Но перед ним стоит большой вызов, после Чемпионата Европы требуется обновление команды», — приводит слова Федуна РБК-Спорт.

    Также Федун поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

    «В предстоящем матче с Россией и Бельгией, я бы сказал так 60/30/10/ — в процентном соотношении. 60% — что проиграем, 30% — что будет ничья, 10% — что победим.

    Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо», — добавил функционер. 0

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