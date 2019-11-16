Федун: В матче с Бельгией будем надеяться на чудо

Владелец «Спартака»высказал мнение о решении Российского футбольного союза предложить новый контракт главному тренеру сборной России

Ранее сообщалось, что «Спартак» может предложить Черчесову пост главного тренера после Евро-2020.

«Да, Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге — это очень важно и хорошо.

Но перед ним стоит большой вызов, после Чемпионата Европы требуется обновление команды», — приводит слова Федуна РБК-Спорт.

Также Федун поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.

«В предстоящем матче с Россией и Бельгией, я бы сказал так 60/30/10/ — в процентном соотношении. 60% — что проиграем, 30% — что будет ничья, 10% — что победим.

Сейчас такие же котировки у букмекеров. Но футбол прекрасен тем, что он не любит статистику, поэтому будем надеяться на чудо», — добавил функционер. 0