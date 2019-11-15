ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роджер ФедерерФедерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
  • 16:04
    • Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве
  • 15:47
    • Adidas разработает новую форму для сборной России
  • 15:32
    • Вилков отстранен от судейства в РПЛ
  • 15:16
    • Назначен новый глава судейского комитета РФС
  • 13:30
    • Черчесов решил поберечь Головина
    Все новости спорта

    Вилков отстранен от судейства в РПЛ

    Футбол РФС РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что арбитр Михаил Вилков отстранен от матчей чемпионата России.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    «По поводу Вилкова могу сказать, что ключевые ошибки — они не только у него. Если же брать матч "Зенит" — ЦСКА, то Егоров поставил Вилкову положительную оценку. Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошел эпизод, когда не была показано желтая или красная на выбор, но карточка.

    Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют — это рекомендация ФИФА. Мнения разделились.

  • Назначен новый глава судейского комитета РФС
  • Читайте по теме

    • В ходе матча было еще несколько эпизодов по поводу судейства с Вилковым. Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая желтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — приводит слова Дюкова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
  • Вчера в 20:57
    •
  • Прогноз
  • Босния и Герцеговина — Италия
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы и боснийцы проведут «верховой» поединок
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Воспользуется ли Медведев последним шансом?
  • Медведев — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • В Бухаресте шведам нужно зарабатывать очки
  • Румыния — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роналду находится не в форме Футбол «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтоватьЧем разрешится размолвка наставника и топ-звезды? Вчера в 07:110
  • 12:01
    • Скелотто: Ибрагимович хочет завершить карьеру в Италии
  • 11:38
    • Хамес получил травму колена
  • 11:23
    • Дешам: Сборная Франции сыграла ниже своих возможностей
    Даниил Медведев Теннис Медведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТРРеакция СМИ на проигрыш Медведева Надалю на Итоговом турнире ATP Вчера в 12:510
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 15:55
    • «Адмирал» одержал третью победу подряд
  • 13:21
    • Головин тренируется в общей группе
  • 13:10
    • Энтони продолжит карьеру в «Портленде»
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» одолел «Филадельфию», «Калгари» проиграл «Далласу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября Вчера в 08:440
  • 08:56
    • «Атлетико» может выкупить Ракитича у «Барселоны»
  • 08:47
    • Рамос: «Реал» будет в невыгодном положении перед «класико»
  • 01:06
    • Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие