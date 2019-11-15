Вилков отстранен от судейства в РПЛ

Президент РФСсообщил о том, что арбитротстранен от матчей чемпионата России.

«По поводу Вилкова могу сказать, что ключевые ошибки — они не только у него. Если же брать матч "Зенит" — ЦСКА, то Егоров поставил Вилкову положительную оценку. Я с ней не согласен, потому что в начале матча произошел эпизод, когда не была показано желтая или красная на выбор, но карточка.

Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют — это рекомендация ФИФА. Мнения разделились.

В ходе матча было еще несколько эпизодов по поводу судейства с Вилковым. Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая желтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — приводит слова Дюкова «Чемпионат». 0