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    Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021

    Россия — Латвия: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Латвии
    Молодежная сборная России обыграла команду Латвии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 со счетом 2:0.

    Игорь Дивеев
    Игорь Дивеев

    Уже на 9-й минуте хозяева открыли счет. Гол забил защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев с передачи другого армейца Ивана Облякова. На 28-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления капитана латвийской команды Даниэля Балодиса. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.

    Россия набрала 11 очков и обошла Польшу, которая прежде лидировала в группе. Однако у поляков есть игра в запасе.

    В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.

    Чемпионат Европы U21. Группа 5
    Россия U21 — Латвия U21 — 2:0 (1:0)
    Голы: Дивеев, 9 (1:0). Умяров, 65 (2:0)Россия U21: Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров (Глебов, 66), Глушенков (Уткин, 46), Обляков, Сулейманов, Чалов (Грулев, 77), Ломовицкий (Кучаев, 46)
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