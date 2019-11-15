Россия — Латвия: счет матча 2:0, обзор голов

Игорь Дивеев
globallookpress.com
Уже на 9-й минуте хозяева открыли счет. Гол забил защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев с передачи другого армейца Ивана Облякова. На 28-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления капитана латвийской команды Даниэля Балодиса. На 65-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Наиль Умяров.
Россия набрала 11 очков и обошла Польшу, которая прежде лидировала в группе. Однако у поляков есть игра в запасе.
В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты сыграют с сербами. Встреча состоится в Нише на стадионе «Чаир» 19 ноября, начало — в 21:00 мск.
Чемпионат Европы U21. Группа 5
Россия U21 — Латвия U21 — 2:0 (1:0)
Голы: Дивеев, 9 (1:0). Умяров, 65 (2:0)Россия U21: Сафонов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Лысов, Умяров (Глебов, 66), Глушенков (Уткин, 46), Обляков, Сулейманов, Чалов (Грулев, 77), Ломовицкий (Кучаев, 46)