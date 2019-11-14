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    Смертин высказался о поведении Абрамовича в раздевалке «Челси»

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    Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о периоде выступлений за «Челси».

    Алексей Смертин
    Алексей Смертин

    «Роман Абрамович показался очень уравновешенным. Для меня было индикатором его поведение в раздевалке. Он — владелец клуба — никогда не показывал свою значимость, так как отлично понимал, что в раздевалке единственным авторитетом для игроков должен быть тренер.

    После матчей Абрамович всех поздравлял с победой, садился на скамейку с краю и смотрел за происходящим. Он был сопричастен к победе, но не радовался так, будто это его единоличный успех. Мне это очень нравилось.

    Иногда он подзывал меня, спрашивал о внутренних процессах, как команда себя чувствует. Я никогда к нему не просился, потому что очень не хотел, чтобы пошел этот ассоциативный ряд: Абрамович из России, Смертин из России.

    Первая встреча с Жозе Моуринью? Позвонила Марина Грановская после первой игры на Евро-2004. За мной послали машину, и я приехал в Лиссабон — встреча была на яхте Абрамовича.

    Отдельный кабинет, говорили по-французски, потому что английский я знал тогда плохо. Он сказал, что не гарантирует место в старте, но хочет, чтобы я был в команде: ему понравился сезон в "Портсмуте" и то, что я в сборной качественно играл и опорного, и центрального защитника.

    Моуринью пришел в клуб из "Порту", с которым выиграл Лигу чемпионов. Первое собрание, он обращается к команде: "Я вижу здесь классных футболистов, но кто из вас хоть что-нибудь выиграл?" Все опустили головы. Жозе выдержал паузу и продолжил: "Я пришел сюда за трофеями. Запомните — они важнее хороших контрактов".

    Очень сильный тактик, голодный до побед. Никакие авторитеты ему не авторитеты. И эту уверенность он вселил в нас.

    Моуринью никогда не устраивал разбор, говоря, что какой-то футболист плохо сыграл. В следующий раз человек просто оказывался на скамейке или вообще на трибуне», — сказал Смертин в интервью sports.ru. 0

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