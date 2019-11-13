«Ростов» из-за долгов зимой может расстаться с тренером и шестью игроками

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уимеются большие финансовые проблемы.

По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца. Будущее ростовского клуба зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.

Если ничего не изменится, то самый вероятный сценарий, по данным источника, следующий: в зимнее трансферное окно клуб будет вынужден продать ряд ведущих игроков.

Речь идет о защитнике Чистякове, хавбеках Норманне, Попове, Еременко и Ионове, форварде Шомуродове. Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры — Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

После 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков. 0