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    «Ростов» из-за долгов зимой может расстаться с тренером и шестью игроками

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    Как сообщает «Спорт-Экспресс», у «Ростова» имеются большие финансовые проблемы.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    По информации источника, долги по зарплате и премиальным перед игроками команды составляют три месяца. Будущее ростовского клуба зависит от действий руководства региона, которое в последнее время не уделяет клубу должного внимания.

    Если ничего не изменится, то самый вероятный сценарий, по данным источника, следующий: в зимнее трансферное окно клуб будет вынужден продать ряд ведущих игроков.

    Речь идет о защитнике Чистякове, хавбеках Норманне, Попове, Еременко и Ионове, форварде Шомуродове. Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут три ключевые фигуры — Арташес Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

    После 16 туров команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков. 0

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