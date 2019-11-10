Гвардиола: «Ман Сити» — не андердог в игре с «Ливерпулем»

Главный тренерне согласен с мнением, что его команда подходит к выездному матчу 12-го тура английской Премьер-лиги св качестве андердога.

«СМИ и некоторые люди считают нас андердогами, но я этого не ощущаю. Да,»Ливерпуль« опережает нас на шесть очков и играет фантастически весь сезон, но я не собираюсь ехать на автобусе до "Энфилда", думая, что проиграю.

У нас будет шанс выиграть. Знаем, для победы в этом матче мы должны сыграть на высшем уровне. Нам нужно невероятное внимание к деталям. Необходимо верить, что можешь победить, но посмотрим, что произойдет», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск. 0