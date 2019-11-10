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    «Айнтрахт» уступил «Фрайбургу», матч закончился массовой дракой

    «Фрайбург» — «Айнтрахт»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Франкфуртский «Айнтрахт» потерпел выездное поражение от «Фрайбурга» (0:1) в 11-м туре чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол на 77-й минуте забил Нильс Петерсен.

    В добавленное время первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален Желсон Фернандеш.

    В конце встречи защитник гостей Давид Абрахам спровоцировал массовую драку, уронив на газон главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха.

    В результате потасовки Абрахам получил вторую желтую карточку в компенсированное время. Прямую красную получил хавбек хозяев Винченцо Грифо, уже замененный на момент удаления.

    «Айнтрахт» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 21 очком идет на четвертой позиции. 0

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