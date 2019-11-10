«Фрайбург» — «Айнтрахт»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный гол на 77-й минуте забил Нильс Петерсен.
В добавленное время первого тайма за вторую желтую карточку с поля был удален Желсон Фернандеш.
В конце встречи защитник гостей Давид Абрахам спровоцировал массовую драку, уронив на газон главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха.
В результате потасовки Абрахам получил вторую желтую карточку в компенсированное время. Прямую красную получил хавбек хозяев Винченцо Грифо, уже замененный на момент удаления.
«Айнтрахт» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 21 очком идет на четвертой позиции. 0