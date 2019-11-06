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    Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

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    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий

    «Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная!

    10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политике?

    Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал. Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!», — написал 30-летний футболист.

    Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2010 года. Суммарно защитник провел за национальную команду 54 поединка, забив четыре гола и сделав три ассиста.

    Напомним, что Ракицкий не вызывался в сборную Украины после перехода из «Шахтера» в «Зенит». 0

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