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    «Лион» победил «Бенфику» и обошел «Зенит» в турнирной таблице

    «Лион» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Французский «Лион» одержал домашнюю победу над лиссабонской «Бенфикой» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте — отличился датский защитник Йоаким Андерсен. Дюбуа исполнил навес от углового флажка в центр, на Андерсена, который головой просто расстрелял чужой створ.

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    На 33-й минуте Мемфис Депай увеличил преимущество «Лиона». Ауар исполнил классный прострел с левого фланга, на мяч спокойно набежал Депай, который переправил сферу в сетку.

    Португальский клуб сумел отквитать один мяч на 77-й минуте. Автором гола стал Харис Сеферович, мяч был засчитан после просмотра видеоповтора.

    Окончательный счет встречи установил Бертран Траоре, забивший на 89-й минуте. От Жардела футболист ушел на замахе, после чего пробил с левой ноги в дальний угол.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Эта победа позволила французской команде подняться на второе место с 7 очками. «Лион» по этому показателю обошел «Зенит», у которого 4 очка в активе. Лиссабонцы с 3 очками по-прежнему замыкают квартет G.

    В следующем туре «Лион» отправится на выезд к «Зениту», а «Бенфика» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Матчи состоятся 27 ноября.

    Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
    «Лион» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (2:0)
    Голы: Андерсен, 4 (1:0). Депай, 33 (2:0). Сеферович, 76 (2:1). Траоре, 89 (3:1)«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Траоре, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Марселу, 90), Депай (Корне, 46), Дембеле«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра (Жардел, 16), Тавареш, Габриэл, Фернандеш (Сеферович, 46), Флорентину, Чикинью, Серви (Пиззи, 73), ВинисиусПредупреждения: Габриэл, 43. Флорентину, 50
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