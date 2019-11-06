«Лион» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

Французскийодержал домашнюю победу над лиссабонской(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте — отличился датский защитник Йоаким Андерсен. Дюбуа исполнил навес от углового флажка в центр, на Андерсена, который головой просто расстрелял чужой створ.

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На 33-й минуте Мемфис Депай увеличил преимущество «Лиона». Ауар исполнил классный прострел с левого фланга, на мяч спокойно набежал Депай, который переправил сферу в сетку.

Португальский клуб сумел отквитать один мяч на 77-й минуте. Автором гола стал Харис Сеферович, мяч был засчитан после просмотра видеоповтора.

Окончательный счет встречи установил Бертран Траоре, забивший на 89-й минуте. От Жардела футболист ушел на замахе, после чего пробил с левой ноги в дальний угол.

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Эта победа позволила французской команде подняться на второе место с 7 очками. «Лион» по этому показателю обошел «Зенит», у которого 4 очка в активе. Лиссабонцы с 3 очками по-прежнему замыкают квартет G.

В следующем туре «Лион» отправится на выезд к «Зениту», а «Бенфика» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Матчи состоятся 27 ноября.