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    Клопп о пропущенных мячах: Если честно, меня это не очень беспокоит

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями по поводу того, что его команда пропускает уже восьмой матч кряду. Слова специалиста приводит Mirror, ссылаясь на BT Sport.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Если честно, меня это не очень беспокоит. Но это, безусловно, не то, что мы хотим. Все голы, которые мы пропустили, были совершенно разными. Поэтому здесь речь идёт не только о защите, но и о том, что мы не были точными в своей игре на сто процентов. Очень трудно при таком графике держать ритм все 90 минут матча, но нам надо работать над этим», — заявил Клопп.

    На выходных ей предстоит тяжелый матч с «Манчестер Сити». Не исключено, что серия продолжится. Противостояние двух лучших клубов АПЛ состоится 10 ноября в Ливерпуле. 0

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