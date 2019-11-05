«Рома» увеличила предложение «МЮ» по Смоллингу

«Рома» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о выкупе прав на защитника, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, римский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро с бонусами в размере 3 миллионов евро.

«Красные дьяволы» в свою очередь хотят выручить за англичанина не менее 18 миллионов. «Волки» надеются заключить со Смоллингом контракт на постоянной основе. Клуб готовит для него контракт до 2024 года с годовой зарплатой в 3,2 миллиона евро.

В этом сезоне английский защитник принял участие в семи матчах итальянского чемпионата, в которых смог забить один гол. «Рома» занимает третье место в Серии А, набрав 22 очка в 11 турах. 0